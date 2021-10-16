ناقد موضة عن إطلالة دينا الشربيني في ثالث أيام الجونة: "فستان بحر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- علاء أحمد

انتقادات كثيرة انهالت على الفنانة دينا الشربيني، بسبب إطلالتها التي ظهرت بها في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

وظهرت دينا بفستان جريء متعدد الألوان، بفتحات على منطقة البطن، وبقصة كاش مايوة، وفتحة جريئة بطول الساق، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

وانتقد ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا، إطلالة دينا اليوم، مستنكرًا تمسكها بالظهور بإطلالات تشبه فستاتين البحر، متسائلًا: "ليه مصره تلبس فساتين بحر في المهرجان؟".

وسخر قائلًا: "أكيد دينا عندها غطسة بالبحر بعد المهرجان وجاية جاهزة".

وكان مهرجان الجونة السينمائي، أضاء شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.