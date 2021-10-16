نجمتان تظهران بنفس الإطلالة على السجادة الحمراء في ثالث أيام الجونة.. أيهما أجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- علاء أحمد

دائمًا ما تسعى النجمات للتميز واختيار الإطلالات المختلفة التي لا تتشابه مع أي إطلالة ارتدتها نجمة أخرى من قبل، وتجنب الظهور بإطلالة من الممكن أن تتطابق مع نجمة أخرى تظهر معها بنفس الفعالية.

لكن ما حدث اليوم كان عكس التيار، حيث تطابقت إطلالة الفنانة هند صبري مع الفنانة جلا هشام خلال مشاركتهما بفعاليات اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، لترتديا نفس التصميم.

وطلت الفنانة هند صبري، مرتدية بدلة باللون الأسود مزودة بأكمام طويلة، ونسقت أسفلها توب بنفس اللون، بينما من الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

أما الفنانة جلا هشام ارتدت بدلة من نفس التصميم لكن باللون الأخضر، الفاتح، ونسقت أسفلها توب باللون الأبيض.

وكان مهرجان الجونة السينمائي، أضاء شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة

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