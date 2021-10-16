"نفس لون البدل".. تشابه ملابس صبا مبارك وطارق الإبياري خلال مشاركتهم بالجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- علاء أحمد

صدفة جمعت الفنانة صبا مبارك، والفنان الشاب طارق الإبياري بظهورهما مرتديان نفس لون البدلة على السجادة الحمراء خلال فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

ظهر الإثنان وهما يرتديان "بدلة" بلون متطابق وهو الأزرق الزهري.

وارتدت صبا على السجادة الحمراء بدلة باللون الأزرق الزهري بدون قميص، معتمدة تسريحة الشعر الناعم المنسدل، كما انتعلت حذاء باللون الفضي.

وظهر طارق ببدلة من نفس اللون لكنه نسق معها تي شيرت أبيض، وانتعل حذاء رياضي باللون الأبيض.

وكان مهرجان الجونة السينمائي، أضاء شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة

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