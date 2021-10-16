50 صورة من إطلالات النجوم في اليوم الثالث لمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- علاء أحمد

انطلقت اليوم فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

ويعتاد نجوم الفن و المشاهير على الاهتمام بإطلالتهم والظهور بإطلالات تخطف الأنظار نحو أناقتهم.

وشهدت فعاليات اليوم حضور كبير من النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، والذين حرصوا على الظهور بإطلالات أنيقة ومثيرة، لعل أبرزهم الفنانة رانيا يوسف ومنى زكي ودرة وغيرهن.

نستعرض من خلال ألبوم صور أبرز إطلالات النجوم والنجمات في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الجونة

وكان مهرجان الجونة السينمائي، أضاء شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة

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