غريبة ومتنوعة.. إطلالات النجوم الرجال على السجادة الحمراء في ثالث أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- علاء أحمد

استطاع عدد من نجوم الفن الرجال خطف الأنظار على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وفي التقرير التالي يستعرض "الخليج 365"، أبرز إطلالات الرجال في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي.

-تامر حبيب

شارك السيناريست تامر حبيب على لسجادة الحمراء، بإطلالة كاجوال، حيث ارتدى بنطلون قماش كحلي، ونسق معه جاكيت باللون الجنزاري أسفله تي شيرت باللون الأبيض، كما انتعل حذاء رياضي أبيض.

-محمود الليثي

ظهر الفنان الشاب محمود الليثي بإطلالة سيمي فورمال، حيث ارتدى بنطلون أبيض وجاكيت من نفس اللون، ونسق معهما تي شيرت بقصة مفتوحة على الرقبة باللون الأسود، كما انتعل حذاء رياضي أبيض.

-أحمد مجدي

شارك الفنان الشاب أحمد مجدي بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدى بنطلون كحلي مخطط، ونسق معه فيست من نفس البلون وقميص أبيض.

-حسن أبو الروس

كعادته ظهر الفنان حسن أبو الروس بإطلالة ملفتة، حيث ارتدى قميص لامع مفتوح على الصدر، مع بنطلون مخطط.

وكان مهرجان الجونة السينمائي، أضاء شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة

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