ليلي علوي بفستان قصير وأروى جذابة.. أبرز إطلالات النجمات في ثالث أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

الفساتين من أكثر الأشياء التي تهتم بها نجمات الفن على السجادة الحمراء، وظهرت النجمات في اليوم الثالث لمهرجان الجونة بدورته الخامسة بإطلالات مميزة وتنوعت بين الأنيقة وغير التقليدية.

ويستعرض الخليج 365 في الصفحات التالية أبرز إطلالات النجمات في اليوم الثالث للمهرجان:

مايان السيد:

تألقت الفنانة الشابة مايان السيد بفستان ميدي كت باللون الرصاصي الفاتح ومجسم يبرز رشاقة جسمها، ونسقت مع الإطلالة حذاء كعب عالي بنفس اللون، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

نسرين طافش:

ارتدت الفنانة نسرين طافش فستاناً طويلا باللونين الذهبي، بقصة الكب، ومزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

هنا شيحة:

طلت الفنانة هنا شيحة بفستان طويل كت باللون البيبي بلو اللامع، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.

ليلى علوي:

ارتدت الفنانة ليلى علوي فستان قصير باللونين الذهبي والأسود، مزود بأكمام طويلة وشفافة، ومتعدد الأدوار من أسفل، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود.

صبا مبارك:

وظهرت الفنانة صبا مبارك على مرتدية بدلة باللون الأزرق الزهري، معتمدة تسريحة الشعر النعام المنسدل، كما انتعلت حذاء باللون الفضي.

زينب غريب:

ارتدت الفنانة زينب غريب بفستان بصيحة النصف الكم، ويتميز الفستان بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن وتركت شعرها منسدلا على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأحمر.

وطلت الفنانة رانيا يوسف بفستان متعدد الألوان بقصة الكب، ويتميز الفستان بوجود كرانيش من أسفل، وحزام من نفس القماش عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.

فاطمة ناصر:

وتألقت الفنانة فاطمة ناصر بجامبسوت باللون الموف بقصة الكب، ويتميز الفستان بأنه مزينا بالورود من أعلى، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الموف.

أروى جودة:

وظهرت الفنانة أروى جودة بفستان أسود ناعم، مفتوح على الصدر وبقصة الحمالات، وبفتحة بطول الساق، وأضفت للإطلالة أنوثة بوجود طبقة من الدانتيل أسفل الفتحة، وحملت حقيبة يد مميزة وغريبة، كما انتعلت حذاء عالي مفتوح، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، واعتمدت مكياج ناعم يبرز جمال ملامحها، كما أبرزت أنوثتها بارتداء قرطين في أذنيها.

جورجينا طواف:

وارتدت الفنانة جورجينا طواف بفستان كت باللون الكافيه، ويتميز الفستان بوجود كشكات عند منطقة الخصر وفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الفضي.

درة:

وظهرت درة بفستان من قماش الستان، بلون بمبى نيون مميز، بقصة مفتوحة على الظهر، ومزود باكستنشن من نفس لون الفستان، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع لإظهر قصة الفستان، بينما من الناحسة الجمالية اعتمدت مكياج يعتمد على اللون الروز الهادىء.

ثراء جبيل:

وارتدت الفنانة ثراء جبيل بفستان باللون الأزرق بقصة الأوف شولدر، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها مرفوع لأعلى.

داليا البحيري:

ارتدت الفنانة داليا البحيري فستان سيلفر كب لامع، وقصير ومزين كرانيش فوق الركبة، وزينت الإطلالة بأقراط ذهبية اللون متدلية وعقد حول الرقبة بنفس اللون، واعتمدت شنطة صغيرة بسلاسل باللون الأبيض، وحذاء كعب عالي بالذهبي اللامع.

بوسي شلبي:

وظهرت الإعلامية بوسي شلبي إطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان ذهبي، قصير بقصى الشراشيب، وانتعلت حذاء ذهبي عالي، كما اعتمدت تسريحة الشعر الأصفر المموج، ومكياجًا قويا.

هند صبري:

وارتدت الفنانة هند صبري بدلة باللون الأسود مزودة بأكمام طويلة، ونسقت أسفلها توب بنفس اللون، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

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