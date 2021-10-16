أحمد مجدي بإطلالة أنيقة في ثالث أيام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير علاء أحمد

ظهر الفنان أحمد مجدي على السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دوراته الخامسة.

وارتدى بدلة باللون الأسود ونسق معه قميص باللون الأبيض وبنطلون باللون الأسود.

ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود.

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

تابع تغطية خاصة لمهرجان الجونة السينمائي (اضغط هنا)