أجرأ 5 إطلالات لفنانات في ثالث أيام الجونة.. بينهن «صبا ونسرين وأروى»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

على السجاة الحمراء، بفاعليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، تتنافس الفنانات بإظهار إطلالاتهن المميزة والمختلفة، فالكثير منهن تفضل اتباع أحدث صيحات الموضة، بينما يفضل البعض الآخر للفساتين الكلاسيكية، في حين تصدم بعض الفنانات الجماهير بالإطلالات الجريئة على السجادة الحمراء.

وخلال فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، خطفت العديد من الفنانات الأنظار بإطلالاتهن الجريئة للجدل على الـ «ريد كاربت»، إذ اخترن العديد من الموديلات والتصميمات المكشوفة والقصيرة والشفافة أيضًا.

ويستعرض «هُن» في السطور التالية اجرأ 5 إطلالات في ثالث أيام الجونة:

أروى جودة

لا تزال الفنانة أروى جودة تتصدر محركات البحث منذ ليلة المهرجان، بعدما أعلنت اختفاء فستان الافتتاح الرئيسي، وظهورها في اليوم الأول بفستان أكدت أنها «فصلته في ساعة» لتلحق بالمهرجان.

واليوم فاجأت الفنانة متابعيها بفستان جريء باللون الأسود، تميز بكونه بحمالات رفيعة، وله فتحة من جهة الصدر، مع فتحة هوليوود الشهيرة التي كشفت عن ساقها كاملًا.

نسرين طافش

وحضرت الفنانة السورية نسرين طافش، فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت الفنانة بفستان جراند سواريه، شفاف، له بطانة قصيرة بلون الجسم، تميز بكونه كب دون أكمام، ومرصع بالفصوص اللامعة.

لا تزال الفنانة رانيا يوسف تمارس خطف الأنظار بفستان امبريميه منقوش بالورود ومنفوش قليلًا، جاء بدون أكمام وكشف عن منطقة الصدر.

دينا الشربيني

بفستان يشبه إطلالة اليوم الأول، ظهرت الفنانة دينا الشربيني، بفستان امبريميه ملون مكشوف من عدة أجزاء بالجسد، أظهر نحافتها بشكل كبير.

صبا مبارك

خطفت الفنانة الأردنية صبا مبارك الأضواء، بإطلالة رسمية مرتدية بدلة زرقاء، إلا أنها أثارت الجدل بارتداء البليزر دون ملابس أو قميص أسفله.