للفوز بجائزة «المليون جنيه».. 7 نصائح للأمهات لتعويد الأطفال على حب القراءة

القاهرة - سمر حسين - ماما

«جائزة يصل قدرها مليون جنيه»، مكافأة المركز الأول لمسابقة الطالب المثقف، ضمن المشروع القومي للقراءة، الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تشجيعًا للطلاب على القراءة ولأهميتها، التي وصلت إلى أنها أولى الآيات التي نزلت القرآن الكريم «اقرأ باسم ربك الذي فلق خلق الإنسان من علق».

مسابقات عدة ضمن المشروع القومي للقراءة شملت جميع الطلاب بداية من الصف الأول الابتدائي حتى المراحل الجامعية، وفيما يخص مسابقة الطالب المثقف التي وضعت عدد من الشروط أبرزها أن يقرأ الطالب 30 كتابًا باللغة العربية، في جميع مجالات المعرفة وتلخيصها في مدونتي الإنجاز، ويحصل الطالب الذي فاز بالمركز الأول على مليون جنيه، وصولًا للمركز الثالث ويحصل الطالب على 50 ألف جنيه.

انطلاق هذا المشروع رغم أنه يشجع الطلاب على القراءة، لكن أيضًا يقع دور على الأمهات في تعويد أبنائها على حب القراءة منذ الصغر وتشجيعها المستمر عليها، وهو ما يتطلب مجهود كبير من الأمهات وتخصيص وقت لذلك بعيدًا عن مذاكرة الدروس اليومية.

ووفقًا لموقع «صحة الأطفال» الأمريكي، يوجد عدد من النصائح التي تشجع الأمهات على تعويد الأطفال على حب القراءة منذ الصغر.

كوني نموذجًا له

حين يراكِ الطفل تقرأين، يتعود على هذا المشهد مما يجعله يرغب في تقليدك ويتعود على القراءة منذ الصغر.

اقرأي معه قبل النوم

تعودي على تخصيص وقت لطفلك في نهاية اليوم، للقراءة معه بصوت عالي، كما تحدثي معه عن القصة التي تقرأيها وقومي بشرح كل ما يسألك عنه، وبالتدريج اطلبي منه قراءة ما لديه من كتب مدرسية.

اشتركي له في المكتبة المدرسية أو العامة

الاشتراك في المكتبة المدرسية أو المكتبات العامة الموجودة بمحيط منطقتك، من أكثر الأمور والطرق البسيطة التي تعود الطفل على القراءة، خاصة إذ ذهب مع أطفال في نفس عمره، ما يخلق بداخله الحماس للمنافسة والتشجيع على القراءة.

اقرئي ما يقرأه

لابد أن تهتمي أيضًا بما يقرأه طفلك، وبالطبع يختلف من مرحلة لأخرى ما يجعله متشوق للمزيد من القراءة، فقراءة الكتب مع أطفال في المرحلة الابتدائية تختلف عن المرحلة الإعدادية.

كل القراءة هي قراءة جيدة

بمعنى أن تتركِ طفلك يدرك أن القراءة رائعة، وبإمكانه معرفة وقراءة كل شيء بداية من كتب الخيال والسير الذاتية حتى كتب المطبخ.

تخصيص مكان للقراءة

خصصي أكثر مكان يحبه طفلك في المنزل، واجعليه المكان الذي تجلسي فيه مع طفلك للقراءة، ويمكنك تزيينه ووضع الكراسي والوسائد الملونة ما يعطي بهجة أكثر للمكان ويشجعه على القراءة.

شجعيه على القراءة مع الأصدقاء

إذ كان لطفلك مجموعة من الأصدقاء يحبون أيضًا القراءة واعتادوا عليها، فيمكن ترتيب مقابلة للتجمع سويًا والبدء في قراءة ما يحبونه سواء عن شخصية مفضلة أو كتاب يحبونه.