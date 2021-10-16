ارتدت جاكيت بدون قميص.. صبا مبارك تصدم المتابعين في ثالث أيام الجونة «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لا تزال منافسات الفنانات في الإطلالات على السجادة الحمراء، مستمرة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

واليوم، لفتت الفنانة الأردنية صبا مبارك الأنظار إليها على الـ«ريد كاربت» بسبب إطلالتها، إذ ارتدت بدلة باللون الأزرق، مكونة من بنطلون وبليزر، دون قميص أو شيميز معه، ما جعلها تظهر بشكل مميز وجريء.

صبا مبارك: في ناس بتيجي تتصور

وكانت الفنانة الأردنية صبا مبارك، تحدثت في أول أيام المهرجان عن أهميته، ومدى اهتمامها لحضوره كل عام، مؤكدة أن حضور مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة أكبر بكثير من المشاركين فيه خلال السنوات الماضية، «مفيش اختلاف عن الجوهر لأن مظهر مهرجان الجونة دايما حلو أوي».

صبا مبارك: أشارك في المهرجان بمسابقتي الأفلام الطويلة والقصيرة

وأشارت «مبارك»، خلال لقاء مع قناة ON في إطار الحديث عن الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي 2021، إلى مشاركتها في المهرجان بفيلمين أولهما «أميرة» في مسابقة الأفلام الطويلة، والفيلم الثاني «عرنوس» من إخراج سامر بطيخي: «شركتي مساهمة في إنتاج الفيلمين، وده على مسابقة الأفلام الطويلة والقصيرة، وأنا مهتمة بمشاهدة كل الأفلام، مش هنيجي نلبس فساتين وبس».

ولفتت الفنانة الأردنية خلال حديثها، إلى وجود بعض المدعوين الذين يحضرون لالتقاط الصور فقط: «عدد من مشاركي المهرجان يأتون إليه رغبة منهم في التصوير فقط، ولكن هناك آخرين يهتمون بالمشاركة في المهرجان بأعمالهم وعبر مشاهدتهم للأفلام المعروضة في المهرجان».

متابعة: «أفلام المهرجانات بيكون صعب نشوفها في صالات السينما لأنها مش أفلام تجارية، ومهم أننا نيجي ونطلع نشوف العالم بيجري فيه إيه».