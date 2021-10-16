ريجيم الأمهات لخسارة الوزن مع عودة المدارس.. حركة وأكل صحي

القاهرة - سمر حسين - صحة

قدمت الدكتورة أمنية شرين، أخصائية التغذية العلاجية، نظاما غذائيا لخسارة الوزن للأمهات للبدء فيها بعد عودة المدارس، خاصة مع عدم وجود الأبناء في المنزل والذهاب إلى المدرسة لساعات طويلة، إضافة إلى ممارسة الأنشطة والمذاكرة، حتى تتمكن الأمهات من بدء حمية غذائية لخسارة الوزن أثناء فترة الدراسة والعودة إلى الوزن المثالي، خاصة في فصل الخريف واعتدال الطقس.

دايت الأمهات بعد رجوع الأبناء للمدارس

- الإفطار: 2 بيضة أومليت بالخضار المفضل حسب الرغبة + توست أسمر أو نص رغيف أسمر قد الكف.

أو كوب لبن 200 مل +4 معالق كبيرة شوفان أو بليلة + معلقة صغيرة عسل + معلقة صغيرة قرفة أو كاكاو خام غير محلي.

* بعد الإفطار نبدأ في العمل أو «شغل البيت» أو المشي لمدة نصف ساعة على الأقل بسرعة متوسطة.

- سناك: نص كوب لبن + قهوة أو شاي أو نسكافيه + حفنة سوداني قد اليد أو مكسرات (حجم قبضة اليد المحكمة) + (3 تمرات أو بلحات أو ثمرة فاكهة مثل الجوافة أو الكمثري أو البرتقال).

- وجبة الغداء: 4 معالق مكرونة مسلوقة + معلقة صلصة طماطم فريش معمولة في البيت بنص معلقة صغيرة زيت زيتون + 2 شريحة فراخ متشوحة في معلقة زيت زيتون صغيرة سلطة أو طبق كبير خضار فريش، أو كوب عدس أو حمص بعد الطهي + عيش أسمر قد نص اليد + سلطة.

يُنصح بعد النوم بعد وجبة الغداء، يفضل النشاط والحركة لرفع معدل الحرق.

- سناك: مشروب بنص كوب لبن + (ثمرة فاكهة أو توست أسمر + معلقة صغيرة هيلثي سبريد أو زبدة فول سوداني مع معلقة صغيرة عسل).

العشاء: 1 زبادي 170 جم + ثمرة فاكهة صغيرة + بيضة + طبق سلطة أو 3 معالق كبيرة جبن قريش + طبق سلطة + 2 معلقة فول كبيرة مع معلقة صغيرة زيت زيتون.

نصائح للأمهات لخسارة الوزن سريعا

وقدمت عددا من النصائح للأمهات تمنع خلال فترة الاستمتاع بذهاب التلاميذ إلى المدارس.

تقليل استهلاك السكر الأبيض تدريجيا كل أسبوع نص معلقة صغيرة.

الحركة يوميا على الأقل نص ساعة مثل المشي المتوسط للسريع، ممكن أن يقسم على 3 أجزاء، 10 دقائق كل مرة.

ينصح عدم تناول النسكافيه الذي يحتوي على مبيض قهوة لاحتوائه على دهون مهدرجة.