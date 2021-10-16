فستان ذهبي قصير.. بوسي شلبي بإطلالة جريئة في ثالث أيام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- علاء أحمد

شاركت الإعلامية بوسي شلبي على السجادة الحمراء في ثالث أيام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت بوسي إطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان ذهبي، قصير بقصى الشراشيب.

وانتعلت حذاء ذهبي عالي، كما اعتمدت تسريحة الشعر الأصفر المموج، ومكياجًا قويا.

وكان مهرجان الجونة السينمائي، أضاء شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.