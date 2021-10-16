هند صبري تتألق بالأسود في ثالث أيام مهرجان الجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير علاء أحمد

طلت الفنانة هند صبري على السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دوراته الخامسة.

وارتدت بدلة باللون الأسود مزودة بأكمام طويلة، ونسقت أسفلها توب بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.