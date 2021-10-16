ثراء جبيل بإطلالة جريئة في ثالث أيام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير - علاء أحمد

ظهرت الفنانة ثراء جبيل على السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دوراته الخامسة.

وارتدت فستان باللون الأزرق بقصة الأوف شولدر، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها مرفوع لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.