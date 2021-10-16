بأقراط ألماس وفستان سك.. ليلى زاهر تتألق في الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تصوير- علاء أحمد

تألقت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر بإطلالة كلاسيكية ناعمة، مرتدية فستان مقفول بأكمام طويلة باللون الأسود سك يبرز رشاقتها، ومزين بفصوص لامعة على أحد الجانبين وبفتحة ساق طويلة على أحد الجانبين.

ونسقت ليلى زاهر مع الإطلالة أقراط ألماس طويلة متدلية، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.