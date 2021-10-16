بإطلالة مكسيكية.. أبو الروس على السجادة الحمراء بالجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تصوير- علاء أحمد

الإختلاف والخروج عن المألوف في اللوك والإطلالة هو عنوان الفنان الشاب حسن أبو الروس، ظهر على الريد كاربت ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة مكسيكية، مرتديا قميص مفتوح ستان باللون السيمون الفاتح، وبنطلون مخطط بدرجات البني.

ونسق مع الإطلالة حذاء باللون البني، وقبعة مكسيكية تشبه الكاو بوي.

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.