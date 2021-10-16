خالد سليم وزوجته بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء في ثالث أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- علاء أحمد

خطف الفنان خالد سليم وزوجته الأنظار على السجادة الحمراء في ثالث أيام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهر الثنائي بإطلالة رومانسية فارتدى خالد بدلة سوداء ذات زراير نحاسية، بينما ارتدت زوجته فستان أحمر جريء بفتحة ساق وقصة وان شولدر.

وكان مهرجان الجونة السينمائي، أضاء شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.