بالفضي اللامع.. منى زكي تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثالث أيام الجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- علاء أحمد

شاركت الفنانة منى زكي بإطلالة مختلفة على السجادة الحمراء في ثالث أيام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت منى زكي مرتدية جمبسوت باللون الفضي اللامع، على صيحة الشورت، وبشراشيب من الكتف.

واعتمدت منى زكي تسريحة شعر ديل الحسان، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياج ناعم بألوان هادئة.

وكان مهرجان الجونة السينمائي، أضاء شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة