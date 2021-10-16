بفستان ميدي.. مايان السيد تتألق على السجادة الحمراء بالجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تصوير- علاء أحمد

تألقت الفنانة الشابة مايان السيد بفستان ميدي كت على الريد كاربت في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي.

الفستان باللون الرصاصي الفاتح ومجسم يبرز رشاقة جسمها.

ونسقت مع الإطلالة حذاء كعب عالي بنفس اللون، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.