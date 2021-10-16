بإطلالة ملكية جذابة.. نسرين طافش تتألق في ثالث أيام الجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير علاء أحمد

ظهرت الفنانة نسرين طافش على السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دوراته الخامسة.

وارتدت فستاناً طويلا باللونين الذهبي، بقصة الكب، ومزينا بالتطريزات بالكامل.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.