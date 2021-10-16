من هي ملكة الريد كاربت في اليوم الثاني لمهرجان الجونة 2021؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

استطاعت العديد من النجمات خطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي، سواء بقصة فستان غريبة أو بسيطة أو جريئة، لكن دائما توجد إطلالة تخطف قلوب الجماهير ويلقبها نقاد الموضة بـ"ملكة الريد كاربت"، فمن هي ملكة الريد كاربت في اليوم الثاني للمهرجان؟.

تقول مصممة الأزياء زينب الشوربجي، إن الفنانة درة هي التي تستحق هذا اللقب خلال اليوم الثاني من مهرجان الجونة.

وأوضحت زينب لـ"الخليج 365"، إن درة طلت بفستان أميرات ديزني على السجادة الحمراء باللون الرمادي الفاتح من توقيع MAISON YEYA، قصة الكورسيه، وساعد ذلك على نحت الجسم مما أبرز قوامها بطريقة جمالية.

وتابعت، كما أن الفستان مطرز بخيوط الحرير علي شكل ورود وفروع بدرجات الباستيل، وكذلك طول الفستان قصير نسبياً ومنفوش.

وأبدت مصممة الأزياء، إعجابها باختيار الفنانة درة للمجوهرات من تصميم من @YESSAYAN JEWELLERY وتصفيفة الشعر والمكياج والحذاء والحقيبة جعلتها كالأميرات وكانوا موفقين جدا.

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