مهرجان الجونة: متنوعة وجذابة.. إطلالات الكابلز في ثاني أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وذلك لإطلالاتهما الراقية التي لفتت الأنظار.

وفي التقرير التالي يستعرض "الخليج 365"، أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء في ثاني أيام الجونة الذين حرصوا على الظهور في بأفضل إطلالة.

- أحمد داود وعلا رشدي:

طل الفنان أحمد داوود ببدلة باللون الرصاصي ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض، مع ربطة عنق باللون الأسود.

أما زوجته الفنانة علا رشدي طلت بفستان قصير كت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- نيكولا معوض وزوجته:

ظهر الفنان نيكولا ببدلة مختلفة باللون البنفسجي خطف بها الأنظار.

أما زوجته، فارتدت فستان قصير فوق الركبة باللون الأبيض بقصة الكرانيش على الكتف، وبمكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

- عمر الشناوي وزوجته:

ارتدى الفنان عمر الشناوي بدلة أنيقة باللون البيبي بلو، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

أما زوجته طلت بفستان طويل باللون الأسود، وتميز قصته بأنه مكشوف عند الصدر، وبوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، وتركت شعرها الويفي منسدل على كتفيها، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من حلق، كوليه، وخاتم.

- داليا البحيري وزوجها:

ظهرت بفستان قصير بقصة الكب باللون الأسود ومزينا بالتطريزات باللون الذهبي، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

أما زوجها، ارتدى بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض، مع حذاء ورابطة عنق باللون الأسود.

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.