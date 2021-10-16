"مش معقول كل فستان أحلى من التاني".. درة بإطلالات مبهرة في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تصوير علاء أحمد

اعتادت الفنانة درة على خطف الأنظار خلال مشاركتها في الفعاليات الفنية المختلفة، آخرها أمس خلال حضورها فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي

-وفي فعاليات اليوم الأول:

طلت مرتدية فستان طويل باللوني الأبيض والأسود، بقصة الكتف الواحد (الاون شولدر)، وبه كرانيش من عند الصدر، مزودا بإكستينشن باللون الأبيض، ونسقت معه كلاتش أسود.

ومن الناحية الجمالية، اختارت مجوهرات مكونة من حلق، واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعاً.

وفي اليوم الثاني:

ظهرت وهي ترتدي فستان منفوش، ومفتوح من الصدر باللون الرمادي، أما عن الميكاج فظهرت بإطلالة هادئة تليق بالفستان بجانب شعرها المنسدل على حانبي كتفيها.

وحازت إطلالات درة على إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ علق محمد السيد" مش معقول كل فستان أجمل من اللي قبله".. وقالت بوسي" أنتي فعلا ملكة المهرجانات".

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

تابع تغطية خاصة لمهرجان الجونة السينمائي (اضغط هنا)