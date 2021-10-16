إطلالات الجونة.. رانيا يوسف بفستان جريء.. ويسرا ساحرة بالأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

تألقت النجمات على السجادة الحمراء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة بإطلالات خطفت الأنظار وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا نقدم لكم إطلالات اليوم الثاني التي تميزت بالتنوع والأناقة والجاذبية وحتى الإثارة والغرابة.

طلت الفنانة رانيا يوسف بفستان قصير كت بكرانيش ومزيج من اللونين الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من كوليه، وخاتم، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

نسرين طافش:

طلت الفنانة نسرين طافش بفستان متعدد الألوان بقصة الكب ومزينا بالتطريزات من أسفل، واعتمدت مكياجا ترابيا وإكسسوارات مكونة من أقراط طويلة وخاتم، واختارت ترك شعرها منسدلا.

أمينة خليل:

ارتدت الفنانة أمينة خليل فستانا كت باللون الذهبي، تميز بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان، وارتدت إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة وخاتم ومجموعة أساور ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.

جميلة عوض:

طلت الفنانة جميلة عوض بفستان كت باللونين الأورانج والبيبي بلو، وتميز الفستان بأنه مكشوف عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ناعما وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.

يسرا:

تألفت الفنانة يسرا ارتدت فستانا أنيقا فضفاضا من الستان الأحمر، بصيحة الكتف الواحد وبفتحة ساق طويلة، ونسقت كلاتش باللون الذهبي، وحذاء كعب عالي بنفس اللون، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل والأحمر كلون للشفاه.

درة:

وطلت الفنانة درة بفستان يشبه إطلالة أميرات ديزني، منفوش باللون الرصاصي الفاتح مزين بالچوبير والفصوص، والجزء الآخر من التل، ونسقت مع الإطلالة كلاتش دائرية الشكل بنفس لون الفستان، وحذاء كعب عالي بنفس اللون والتطريز، واعتمدت درة على تسريحة الشعر المنسدل والألوان الهادئة في المكياج.

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