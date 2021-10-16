مهرجان الجونة: بسنت شوقي تتألق بفستان جريء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

نشرت الفنانة بسنت شوقي صورة جديدة لها تشارك بها متابعيها عبر استوري الإنستجرام الخاص بها من فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وطلت بفستان طويل كت باللون البينك، ويتميز الفستان بأنه مزود بالكشكشات وفتحة ساق.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها ووضعت أحمر شفاه بدرجة النيود.

وارتدت إكسسوارات مكونة من سلسلة وانسيال وخاتم.

واختارت بسنت أن تترك شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

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