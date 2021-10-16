من هي صاحبة الإطلالة الأجرأ في اليوم الثاني لـ الجونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

استطاعت نجمات الفن خطف الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال حضورهم اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأجرأ.

وفي الصفحات التالية، نستعرض لكم أجرأ إطلالة أثارت الجدل في اليوم الثاني، كما أوضحت مصممة واستشارية الأزياء زيزي الشوربجي.

تقول مصممة الأزياء زينب الشوربجي، إن الإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان هي التي تستحق هذا اللقب في اليوم الثاني من مهرجان الجونة.

ولفتت الإعلامية وعارضة الأزياء انجي كيوان الأنظار على السجادة الحمراء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السنيمائي بفستان مثير باللون الأحمر الناري من توقيع Yousef Akbar.

وقالت زيزي لـ"الخليج 365"، إن إنجي تألقت على السجادة الحمراء بفستان جريء ومفتوح الظهر ومزين بالسلاسل من الخلف وعاري الزراعين مع حركة الكتف الواحد المنسدلة بها قصه كالوشاح من علي الظهر مما أعطى إثارة أكثر.

وتابعت، كما أن إختيارها لـ اللون الأحمر الناري فهو يرمز إلى الحب والإثارة، وبالنسبة للمكياج وتصفيفة الشعر كانوا موفقين.

وعلى السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.