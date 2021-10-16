رقم خرافي.. كم تبلغ تكلفة حفل زفاف المصري نائل نصار وابنة بيل جيتس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تستعد جينيفر جيتس، الابنة الكبرى للملياردير بيل جيتس، للاحتفال بزفافها مع المصري نائل نصار، في مزرعة الخيول الخاصة بها في منزلها في ويستشستر بالولايات المتحدة، اليوم السبت.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورا للخيام التي نصبت في مزرعة خيول جينيفر، مقر حفل الزفاف، ومساحتها 124 فدانًا، وتبلغ تكلفتها 16 مليون دولار، في شمال نيويورك.

قصة حب عمرها 4 أعوام

وكانت بدأت علاقة جينيفر ونائل في يناير 2017، ويتشارك الثنائي العديد من الهوايات، أهمها حب الخيول وسباقات الفروسية، قبل أن يقررا إقامة حفل الزفاف اليوم السبت.

تكلفة خرافية

ومن المقرر أن يتكلف حفل زفاف ابنة بيل جيتس ونائل نصار ما لا يقل عن مليوني دولار، وفقا لما أعلنت عنه صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أي حوالي 31 مليون و500 ألف جنيها مصريا.

ثروة نائل نصار وبيل جيتس

تقدر ثروة نائل نصار بنحو 75 مليون دولار، وهي نتاج شراكته في مؤسسة "CWD" المتخصصة في مجال الفروسية، إضافة لثروة أسرته، كما يمتلك مجموعة اسطبلات تضم سلالات من أعرق الخيول.

أما بيل جيتس يعتبر من أغنى الرجال في العالم، فحتى بعد أن تبرع بنحو 64 مليون سهم من شركة مايكروسوفت، تقدر ثروته حاليا بـ 119 مليار دولار، بحسب تصنيف موقع بلومبيرج للمال والأعمال.