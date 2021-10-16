عادات خاطئة قد تعرض طفلك الرضيع لـ الموت المفاجئ أثناء النوم.. «احذري التدفئة الأوفر»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يلعب النوم دورًا رئيسًيا في صحة الفرد، بنفس قدر أهمية الأكل والشرب والتنفس، وخصصت منظمة الصحة العالمية شهر أكتوبر من كل عام للتوعية بالنوم الآمن، حسبما جاء على الموقع الرسمي للمنظمة.

وفي إطار المنشورات المتداولة في صفحات وجروبات الأمهات حول انتشار متلازمة موت الرضع المفاجئ، تحدث الدكتور محمد شبيب، استشاري أطفال وحديثي الولادة، عن أسباب متلازمة الوفاة عند الأطفال الرضع.

وأكد شبيب أن متلازمة الموت المفاجئ للرضع التي تسمي «SIDS» أو«موت المهد» تحدث عادة حين يكون الطفل نائمًا، خلال الأشهر الستة الأولى من حياته، يزداد الأمر خطورة إذا كان الطفل صاحب وزن منخفض عند الولادة.

أسباب متلازمة الموت المفاجئ للرضع

وأوضح شبيب في حديثه لـ«هن»، أنه حتى الآن مسببات متلازمة الموت المفاجئ عند الرضع غير معروفة، لكن هناك بعض العوامل البيئية التي تجعل الطفل أكثر عرضةً للخطر، فضلا عن العوامل الجسمانية والعامة والتي لها علاقة بالأم.

وأضاف: «وضعية نوم الطفل على المعدة أو الجانب قد تؤدي للموت خاصة إذا كانت بطريقة خاطئة»، فيعاني الأطفال في هذه الوضعية من صعوبة التنفس أكثر من الأطفال الذين ينامون على ظهورهم، أو النوم على «سطح طري»، فيما يتسبب النوم على لحاف سميك في انسداد مجرى الشعب الهوائية لدى الطفل.

وأكد استشاري أطفال وحديثي الولادة، أن الارتفاع الزائد في درجة الحرارة الطفل أو تدفئته بشكل زائد أثناء نومه تزيد من احتمال حدوث المتلازمة عند الرضع.

نصائح للحماية من المتلازمة

دعا «شبيب» الأهالي والأمهات إلى تنفيذ بعض الخطوات لحماية أطفالهم من متلازمة الموت المفاجئ خاصة أنه خطر يثير قلقهم، ومنها وضع الطفل على ظهره تحديدا أثناء النوم خلال السنة الأولى من حياته، بالإضافة إلى الاطمئنان على درجة حراراته كل فترة، «ومع ذلك يجب أن نضع في الاعتبار أنها حالة نادرة الحدوث، لكن الإحتياط واجب».