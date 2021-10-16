فساتين مهرجان الجونة 2021.. البلوجرز يتألقن على السجادة الحمراء لأول مرة (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

فساتين مهرجان الجونة 2021 ما زالت هي الكلمة الأكثر تداولًا سواء على محركات البحث أو مواقع التواصل الاجتماعي، وشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الذي يقام حاليًا في مدينة الجونة السياحية، حضور عدد كبير من الفنانين ومؤسسي المهرجان، وأيضًا حضور قوي للبلوجرز الشباب، الذين حرصوا على الحضور للمرة الأولى، والتألق على السجادة الحمراء بفساتين وإطلالات مختلفة.

وفي التقرير التالي يرصد «هن» البلوجرز الذين حضروا مهرجان الجونة السينمائي للمرة الأولى، ولفت البلوجرز الأنظار إليهم بسبب تألقهم على السجادة الحمراء.

- دينا داش وزوجها

حضرت البلوجر دينا داش برفقة زوجها محمد طاهر، مهرجان الجونة السينمائي للمرة الأولى، وظهرت بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستان ضيق من اللون الأخضر، وتركت شعرها القصير المموج، بينما تألق زوجها ببدلة كلاسيكية.

- هادية غالب

وتألقت البلوجر هادية غالب، بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وأطلت بفستان طويل لامع باللون الأزرق، بقصة الأوق شولدر، ونسقت معه ملاتش باللون الذهبي، واعتمدت على المكياج القوي، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على حانب كتفيها.

- مروان يونس وزوجته

وتألق البلوجر مروان يونس ببدلة سوداء، بصحبة زوجته التي ظهرت معه وهي مرتدية فستان أسود طويل ذو صيحة «كب» ولململت شعرها إلى الوراء واعتمدت على المكياج الذي أبرز ملامحها.

افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

وأقيم حفل افتتاح مهرجان الجونة السنيمائي 2021، في دورته الخامسة، مساء الخميس الماضي، بمشاركة عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي والعالم، منهم نجلاء بدر، وبشرى، ونسرين طافش، وشيرين رضا، وأروى جودة، ومنة شلبي، والمخرج أمير رمسيس، وانتشال التميمي، ونجيب ساويرس، وكذلك أحمد السقا، وعصام السقا، وعمرو وهبة، ومروان يونس، وشادي ألفونس وخالد منصور وداوود حسين، وخالد سليم وزوجته وآخرين.

وجرى تكريم الفنان أحمد السقا في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي وحرص على إهداء تكريمه للفنان الراحل سمير غانم، وليس هذا فحسب وإنما أهداه أيضًا لعدد من الأشخاص في حياته وهم زوجته ووالدته ووالده وأنسي ساويرس، وهنأه جميع الفنانين المتواجدين في القاعة، وكذلك الفنانة هند صبرى التي سلمته التكريم على خشبة المسرح.