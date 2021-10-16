الامارات | إخراج هاتف من معدة مريض مصري ابتلعه قبل 6 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن إخراج هاتف من معدة مريض مصري ابتلعه قبل 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن الأطباء في مستشفى مدينة أسوان في جنوب مصر من استخراج هاتف محمول من داخل معدة أحد المرضى.

وكان المستشفى الجامعي قد استقبل المريض الذي شكى من آلام شديدة في البطن دون أن يوضح الكشف المبدئي عليه سبب حالة الإعياء تلك.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن بيان صحافي نشره مدير المستشفى أن الأشعة والفحوصات الأكثر دقة أظهرت وجود التهابات شديدة في معدة المريض.

وأضاف البيان أنه فور ظهور نتائج الأشعة، قرر الطاقم الطبي إخضاع المريض للجراحة الفورية التي تم خلالها استخراج الجسم الغريب من معدته.

وتمكن الأطباء بعد ذلك من تأكيد أن الجسم هو هاتف محمول، وتعجبوا من عدم إفصاح المريض لهم بحقيقة ابتلاعه للهاتف منذ ستة أشهر.

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