كواليس سقوط 3 فنانات في مهرجان الجونة.. ليلى وهالة ولبلبة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يخل مهرجان الجونة السينمائي، الذي يقيم حاليًا بدورته الخامسة، من العديد من المشاهد المختلفة للفنانين، وبجانب تألق الفنانات بإطلالات مختلفة جذبت أنظار الجمهور، إلا أن مواقف أخرى شهدتها السجادة الحمراء، إذ تعرضت فنانات لمواقف محرجة وتعثرن لبعض اللحظات كادت أن تؤدي بهن إلى السقوط.

وفي التقرير التالي يرصد «هن» الفنانات اللائي تعرضن للموقف المحرج منذ حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، حتى فعاليات اليوم الثاني التي كانت بالأمس.

لبلبة

كلمة مؤثرة ألقتها الفنانة لبلبة عن الفنان الراحل سمير غانم على خشبة المسرح في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، لم تتمالك نفسها من البكاء، وخلال نزولها من على المسرح كادت أن تتعرض للسقوط، بسبب «بطانة الفستان».

وكشفت الفنانة لبلبة خلال تصريحها لـ«الوطن» عن كواليس سقوطها من خشبة المسرح، موضحة عن مفاجأتها بظلام المسرح بعدما ألقت كلمتها عن الفنان الراحل سمير غانم، بسبب صعود راقصات العرض الاستعراضي في حفل الافتتاح: «أنا نازلة على السلم بطانة الفستان لفت على رجلي حاولت أعدلها برجلي لفت أكتر ففيه حركة كنت متعلماها في الباليه زمان أني أنزل على ركبتي عشان مقعش وفعلا عملتها وأول ما عملتها افتكروني وقعت فجريوا عليا».

ليلى علوي

تعرضت الفنانة ليلى علوي لموقف مشابه، إذ كادت أن تسقط خلال حفل افتتاح المهرجان، إذ ظهرت في خلفية مقطع فيديو للإعلامية إنجي علي، أثناء استقبالها للفنانة دينا الشربيني والفنان حسن أبو الروس، لتوثق وقتها الكاميرات لحظة إنقاذ ليلى، من السقوط بسبب فستانها، إذ تألقت وقتها، بفستان من السيلفر الداكن، تميز بأكمام طويلة للغاية، ذو فتحة ساق في المنتصف متوسطة الطول، وتميزها كالعادة بالشعر الويفي والمكياج الصارخ.

هالة صدقي

وانضمت الفنانة هالة صدقي لتلك القائمة، إذ أنها كشفت خلال مقطع فيديو نشرته الإعلامية بوسي شلبي، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق «إنستجرام»، عن تعرضها للسقوط خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

ومازحتها الإعلامية بوسي شلبي قائلة «خدتي عين»، لترد عليها الفنانة هالة صدقي بأنها في حالة صحية جيدة.