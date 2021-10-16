نجوم بصحبة أبنائهم في مهرجان الجونة للمرة الأولى.. ظهور خاص للسقا وروجينا (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لقطات ومشاهد مختلفة شهدتها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، المقام حاليًا في مدينة الجونة السياحية، لم تقتصر فقط على المشاهد الفنية وعروض الأفلام المشاركة في المهرجان، لكن مثل كل عام من المهرجانات كان للأبناء حضور خاص بصحبة آبائهم الفنانين، وهو ما تكرر أيضًا هذا العام من مهرجان الجونة السينمائي.

وفي التقرير التالي يرصد «هن» نجوما اصطحبوا أبناءهم للمرة الأولى على السجادة الحمراء هذا العام من مهرجان الجونة بدورته الخامسة، سواء لحضور لحظات التكريم أو المساعدة في الظهور بإطلالة جذابة وأنيقة خلال فعاليات المهرجانات.

أحمد السقا وأبنائه

منذ انطلاق فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الذي وقع مساء الخميس الماضي، حرص الفنان أحمد السقا على الظهور بصحبة زوجته الإعلامية مها الصغير وأبنائه الثلاثة «حمزة وياسين ونادية»، لمشاركته لحظات تكريمه بجائزة الإنجاز الإبداعي في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

روجينا وابنتها

وفي فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي، شهدت الفنانة روجينا حضورا مميزا بعدما ظهرت على السجادة الحمراء برفقة ابنتها، التي ساعدتها في سحب الفستان الذي أطلت به على السجادة الحمراء، وغازلت الفنانة ابنتها لتصفها أمام الجمهور «قمر 14»، وتألقت ابنة الفنانة روجينا بارتدائها فستان أسود دون أكتاف.

حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

يذكر أنه بدأ حفل افتتاح مهرجان الجونة السنيمائي 2021، في دورته الخامسة، بمشاركة عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي والعالم، منهم نجلاء بدر، وبشرى، ونسرين طافش، وشيرين رضا، وأروى جودة، ومنة شلبي، والمخرج أمير رمسيس، وانتشال التميمي، ونجيب ساويرس، وكذلك أحمد السقا، وعصام السقا، وعمرو وهبة، ومروان يونس، وشادي ألفونس وخالد منصور وداوود حسين، وخالد سليم وزوجته وآخرين.

وجرى تكريم الفنان أحمد السقا في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي وحرص على إهداء تكريمه للفنان الراحل سمير غانم، وليس هذا فحسب وإنما أهداه أيضًا لعدد من الأشخاص في حياته وهم زوجته ووالدته ووالده وأنسي ساويرس، وهنأه جميع الفنانين المتواجدين في القاعة، وكذلك الفنانة هند صبرى التي سلمته التكريم على خشبة المسرح.