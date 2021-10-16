تحذير عاجل للأمهات من نوع بيتزا.. اعرفي مكوناته وأضراره

القاهرة - سمر حسين - صحة

تزيد بعض الأطعمة من مستويات الكوليسترول في الدم وتسبب في ارتفاع الضغط وهو ما يؤثر بالسلب على وظائف القلب، ومن ضمن الأطعمة التي يمكن أن تسبب ذلك أنواع مختلفة من البيتزا.

ومن ضمن أنواع البيتزا التي تحتوي على الدهون المشبعة والمتحولة، بيتزا اللحم الغنية بالدهون المشبعة، أكدت جمعية القلب الأمريكية «AHA»، أن تناول هذه النوعية من الأطعمة يرفع مستويات الكوليسترول في الدم.

كما تسبب اللحوم المصنعة التي تحتويها البيتزا مثل السجق والبيبروني والسلامي في رفع مستوى الدهون في الجسم، مما يؤثر على القلب، كما ذكر موقع «عربية».

وتحتوي اللحوم المصنعة على الكثير من الصوديوم، مما يسبب الضغط على القلب، كما قد يؤدي إلى تناول وجبات تضم نسبة عالية من الصوديوم باستمرار مما يؤثر على صحة القلب.

نصائح عند استهلاك اللحوم المصنعة

الابتعاد عن شراء أي شيء مصنوع من نترات الصوديوم أو الجلوتامات أحادية الصوديوم.

الحرص دائما على قراءة الملصقات الغذائية.

الحرص على تناول اللحوم الطازجة مع التركيز على اللحوم البيضاء من دواجن وأسماك وتجنب اللحوم الحمراء.

زيادة التركيز على تناول مصادر فيتامين «ج» بشكل خاص، إذ أنه من مضادات الأكسدة القوية، والذي يسهم في الوقاية من الجذور الحرة ومنع تشكل بعض المواد المسرطنة مثل النتروزامين.

وتعتبر اللحوم المصنعة من العناصر غير الصحية، حيث جرى ربطها بأمراض السرطان وأمراض القلب في العديد من الدراسات التي تم إجراؤها.

أنواع اللحوم المصنعة

الهوت دوج.

لحم الخنزير.

اللحم المملح والمعالج.

اللحم المدخن.

اللحوم المجففة.

لحم البقر المجفف.

اللحوم المعلبة.

اللانشون.