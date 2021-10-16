الامارات | مشهد مخيف للحظة استدراج مسنة في الشارع وقتلها بالفيوم ( فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد مخيف للحظة استدراج مسنة في الشارع وقتلها بالفيوم ( فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت وسائل الإعلام المصرية مشهدا مخيفا للحظة استدراج مسنة في شارع الجبل بمركز طامية بمحافظة الفيوم.

وبعد تفريغ كاميرات المراقبة، وبعد تكثيف أمني شديد من قِبل مركز شرطة طامية، بعد العثور على جثة مُسنة مُلقاة بشوال داخل صندوق قمامة بموقف طامية – الفيوم، بجوار أرض المحلج، كشف الفيديو لحظة استدراج سيدة لمُسنة إلى منزلها، حيث أظهر الفيديو السيدة وهي تُنادي على المجني عليها لتصطحبها إلى منزلها المُجاور لها، ودخلت الضحية إلى المنزل، لا تعلم الشر الذي كان يُدبر لها من جيرانها.

وبعد دقائق خرجت سيدة أخرى من المنزل، ترتدي عباءة فاتحة اللون فوقها أخرى سوداء، وتتلفت حولها وخلفها كثيرًا، وكأنها بالفعل خرجت لتُخطط لشيء ما، أو ربما تستكمل خطتهما.

بعد ثوانِ عادت السيدة وخرجت من التوك التوك، ودخلت إلى المنزل في انتظارها السائق أمام المنزل، ثم خرجت رفقة السيدة الأولى التي اصطحبت المُسنة حاملين شوالًا، وحملته السيدة الثانية إلى المقعد الخلفي بالتوك توك وجلست بجواره، وعلى ذلك سار التوك التوك بالسيدة بجوارها الشوال، إلى أنِّ عَثر الأهالي الثلاثاء، على شوال داخل صندوق قمامة به جُثة مُسنة، وبالفحص تبين أنِّها السيدة المختفية، وتُدعى خضيرة محمود أحمد الصواف، 86 عامًا حسب «روسيا اليوم» نقلا عن موقع «القاهرة 24».

وقام الأهالي بإبلاغ الجهات المعنية وشرطة النجدة بذلك، وتلقى مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورد إشارة من شرطة النجدة، وانتقلت على ذلك الجهات الأمنية إلى الواقعة رفقة سيارة الإسعاف، وجرى نقل الجُثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، لمعرفة ملابسات الواقعة وانتداب الطب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة.

وبتفريغ كاميرات المراقبة، وبالتكثيف الأمني من قِبل مركز شرطة طامية، كشفت الأجهزة الأمنية لُغز العثور على جُثة المُسنة، وتبين أنِّ سيدة جيرانها، قامت باستدراج المُسنة إلى منزلهم، وبعد تخديرها، قامت هي وابنتها بقتلها بُحجة سرقة أموالها وقيراطها الذهبي، لمرورهما بضائقة مالية، وبالاتفاق من سائق توك توك، اتفقوا على إلقاء جُثتها في شوال داخل صندوق قمامة، وجرى القبض على المُتهمين، واعترفوا بارتكابهم للواقعة.



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