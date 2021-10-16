فساتين قصيرة وجذابة: نجمات مهرجان الجونة في اليوم الثاني.. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تصوير علاء أحمد

سيطرت الفساتين القصيرة على إطلالات بعض النجمات خلال حضورهن فعاليات اليوم التاني من مهرجان الجونة السينمائي

ويستعرض "الخليج 365" فيما يلي أبرز إطلالات النجمات بالفساتين القصيرة من مهرجان الجونة في دورته الخامسة.

-أسماء جلال:

تألقت الفنانة أسماء جلال بفستان قصير باللون الأزرق، بقصة الكب، باكستنشن من نفس اللون، ونسقت معه صندل بكعب عال باللون الفضي.

-تارا عماد:

طلت الفنانة تارا عماد بفستان قصير فوق الركبة باللون البيج بقصة الكب، وتميز قصته بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت إكسسوارات مكونة من كوليه، وحلق.

-داليا البحيري:

ظهرت الفنانة داليا البحيري بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا قصيرا كت بكرانيش ومزيج من اللونين الأبيض والأسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من كوليه، وخاتم.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

ظهرت الفنانة رانيا يوسف على السجادة بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا قصيرا كت بكرانيش، ومزيج من اللونين الأبيض والأسود،

واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من كوليه، وخاتم، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

سمية الخشاب:

طلت بفستان قصير باللون الأصفر النيون، بقصة الكتف الواحد(الاون شولدر)، وبه تكسيرات من عند الصدر، ونسقت معه كلاتش، منتعلة حذاء بكعب عال بنفس لون الفستان.

ومن الناحية الجمالية اختارت مجوهرات مكونة من حلق، واعتمدت مكياجاً قوي، وكان شعرها مرفوعاً لأعلى.