ناقد موضة يعلق على إطلالات نجمات مهرجان الجونة.. "فستان إلهام من عالم آخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_شيماء مرسي

تصوير_علاء أحمد

يحرصن النجمات على الظهور بأفضل إطلالة على الريد كاربت في حفل مهرجان الجونة، وبالفعل ظهرت بعضهن بفساتين مميزة ولكن جاءت أيضا بعض التصميم غير موفقة.

وخلال اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، تألقت النجمات بإطلالات متنوعة وراقية، غير إن ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا حرص على التعليق عليها وتقييمها على النحو التالي:

ليلى علوي:

علق إيلي حنا على إطلالة النجمة ليلى قائلا: الإطلالة سيئة جدا غير أن الفستان مزدحم للغاية، كما أن الحقيبة مثل الحقائب التي ترتديها الفتيات المراهقات، والشعر والمكياج أيضا سيئين، تستحق ( ٧،٥/١٠).

إلهام شاهين:

وصف حنا إطلالة الفنانة إلهام شاهين بأنها من عالم ثاني، كما أن الفستان والقماش غير موفقين، والمكياج سيء وتسريحة الشعر مقبولة، تستحق ( ١/١٠).

يسرا:

ذكر ناقد الموضة أن لون الفستان وقماشته والتنسيق بشكل عام جيد، تستحق (٣/١٠).

درة:

اعترض ايلي على فستان الفنانة درة قائلا: الفستان غريب وغير مألوف والقماش وتصميم الجزء العلوي غير جيد واللون غير مناسب، ولكن الشعر والمكياج والتنسيق موفقين، تستحق (٥/١٠).

أمينة خليل:

علق ايلي على فتحة الساق الموجودة في الفستان، بالإضافة إلى أن المكياج وتصفيفة الشعر كانوا غير موفقين، تستحق (٣/١٠).