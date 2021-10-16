حكاية فستان من الجونة: تعرف على قصة أغرب فستان.. "صُمم ليعبر عن حالتها"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند خليفة

يهتم الجماهير المحبة للسينما والفن بمتابعة الموضة وأزياء نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان الجونة السينمائي.

وأثارت الفنانة سارة عبد الرحمن الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر "التريند"، بعد تحدثها خلال حسابها الرسمي بـ"إنستجرام" عن إطلالتها في حفل افتتاح مهرجات الجونة وظهرت مرتدية فستان طويل بمزيج من الألوان المبهجة بقصة الكب، وبه فتحة كبيرة من الساق، وقالت إن هذه الإطلالة تعبر حق المرأة في الوجود، فما حكاية الفستان.

وقالت: "حقي في الوجود، امرأة في الوقت ده، في العصر ده، في اللحظة دي بكل مشاعري، احتياجاتي، مخاوفي، طموحاتي، و حدودي، حقي في الوجود في جسدي، حقي في احتضان جسدي بأنوثته وذكورته، بكل ما يحمل من جمال، ومن عيوب، من تروما، من جروح و من قصص".

وتابعت سارة: "مش عشان أكون جزء من موجة أو تريند أو هدف سامي، و لكن للوجود، للوجود بلا أسف، لاحترام وجودي، لاحتواء كل كياني، لإعادة اقتناء جسمي، لإتاحة مساحة لحريتي وكل اللي بعبر عنه، لأكون نفسي بالكامل".

وأشارت إلى أن الفستان الذي ارتدته اختارته ليعبر عن مرحلة جديدة تمر بها في علاقتها بنفسها، ولفتت إلى أن التصميم اعتمد على الرسم واختيار ألوان متعددة وتم إنجازه خلال شهرين من العمل الجاد.

وعبرت عن دعم المُنتج المصري، حيث لفتت إلى أن الفستان مُصمم من قِبل براند مصري، يطلق عليهrebelcairo ، وهو براند يرتكز على الرسومات باليد للتصاميم المطبوعة والمُخيطة في القاهرة، ويهدفون نحو المزج بين الخامات والموضة والفن.

وعلى السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات خلال أيام المهرجان، بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة ومثيرة تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.