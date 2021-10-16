بإطلالات جذابة.. جلسة تصوير نائل نصار وابنة بيل جيتس قبل الزفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - في حفل عالمي منتظر، يستعد بطل الفروسية المصري نائل نصار، للاحتفال بزفافه مع ابنة المليادرير العالمي بيل جيتس، اليوم السبت.

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خضعت العروس جينيفر جيتس البالغة من العمر 25 عامًا، لجسة تصوير، من قصرها في ويستشستر بالولايات المتحدة.

وارتدت جينيفر فستانا أبيض تميز ببساطته الشديدة، فيما ظهر نائل، ببدلة رمادية أنيقة.

وتبادل الثنائي الأحضان، إضافة إلى عن أدائهما رقصة رومانسية في الهواء الطلق، بساحة مزرعة الخيول.

ومن المقرر عقد زفاف جينيفر ونائل اليوم السبت، داخل المنزل الذي تبلغ مساحته 124 فدانًا.