افحص الضغط.. 5 عادات يجب القيام بها للحفاظ على صحة قلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أمراض القلب والأوعية الدموية من أكثر الأمراض شيوعًا بين الناس وهي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، في حين أن كبار السن هم أكثر عرضة لأمراض القلب، في الآونة الأخيرة، كان هناك ارتفاع في النوبات القلبية وحالات السكتة القلبية بين الشباب.

حمل العديد من الخبراء والعديد من الدراسات عادات نمط الحياة غير الصحية المسؤولة عن هذا الارتفاع المفاجئ في عدد المرضى الشباب، ومع ذلك، فإن اتخاذ الخيارات الصحيحة واتباع نظام غذائي سليم واللجوء إلى السلوكيات الصحية هو ما سيحافظ على صحة قلبك على المدى الطويل.

في إطار ذلك، إليك بعض التغييرات في نمط الحياة التي يجب عليك اعتمادها إذا كنت ترغب في تجنب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لموقع timesofindia .

قم بفحص ضغط الدم ومستويات الكوليسترول لديك

من المهم أن تتحكم في ضغط الدم ومستويات الكوليسترول من أجل الأداء الصحي للقلب.

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول المرتفعة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

في حين أن كلا من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ليس لهما أي علامات معينة، فإن تركهما دون علاج يمكن أن يسبب العديد من المضاعفات على المدى الطويل، هذا هو السبب في أن التشخيص المبكر يمكن أن يساعد في منع حدوث المزيد من المضاعفات.

ويمكن اختبار ضغط الدم في العيادة أو في المنزل بمساعدة أجهزة قياس ضغط الدم، بينما يمكنك فحص الكوليسترول من خلال فحص الدم.

تجنب العيش بكسل ومارس الرياضة بانتظام

يمكن أن يؤدي عدم النشاط الجسدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقًا لدراسة نُشرت في دورية Annals of Internal Medicine، فقد وجد أن الجلوس لفترات طويلة مرتبط بالحالات الصحية المزمنة بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع 2 والسرطان، لذلك حان الوقت لتغيير الطرق والبدء في ممارسة الرياضة بانتظام، يمكنك أن تبدأ ببطء، قم بزيادة ساعات التمرين تدريجيًا.

اتبع نظام غذائي صحي للقلب

يجب على المرء تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة، حتى لا تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بما في ذلك السكتة الدماغية، إذ يسد الشرايين عن طريق رفع مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) وخفض مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، هذا يؤثر على قلبك من نواح كثيرة.

ويتكون النظام الغذائي الصحي للقلب من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالألياف والتي تفيد أيضًا الصحة العامة.

الحفاظ على وزن صحي

عندما نتحدث عن فقدان الوزن، لا ينبغي دائمًا أن يكون المظهر جيدًا، في الواقع، لا يجب أن يكون الأمر متعلقًا على الإطلاق بتحسين مظهرك، بدلاً من ذلك يجب التركيز على الوقاية من السمنة، لتجنب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومع ذلك يجب على المرء حساب مؤشر كتلة الجسم (BMI)، إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإن ممارسة الرياضة بانتظام ومراقبة ما تأكله يمكن أن يصنع العجائب لجسدك.

تجنب استهلاك الكحول والتدخين

يمكن أن يؤثر التدخين وشرب الكحوليات على قلبك بشكل سلبي، يزيد من ضغط الدم ومستويات الدهون الثلاثية في الدم، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية وفشل القلب الاحتقاني، بصرف النظر عن ذلك، فإن الكثير من التوتر يضع الكثير من الضغط على قلبك، لذلك، جرب اليوجا أو الممارسات التأملية لتقليل مستويات التوتر وإدارتها، لن يؤدي ذلك إلى تحسين صحة القلب فحسب، بل سيبقيك أيضًا في حالة جيدة.