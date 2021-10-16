"حافظت على البطانة والفستان مش جريء".. نجلاء بدر ترد على منتقدي إطلالتها في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أثارت الفنانة نجلاء بدر جدلًا واسعًا عقب ظهورها بفستان ملفت وجريء على ريد كاربت حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومكشوف عند منطقة الصدر، وهو ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وخطف أنظار الجمهور.

وردت نجلاء على الإنتقادات التي وجهت إليها خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر قناة "إم بي سي".

وقالت نجلاء: تفاجأت بالانتقادات وتوترت كثيرًا فالموقف الذي تعرضت له كان أكبر من تحملي.. الفستان من تصميم فريدة تمرازا وعند اختيارنا للفستان اخترت الأكثر جمالًأ وليس الأكثر عريًا

وتابعت: الفستان لا يمكن تصنيفه بأنه الأكثر عريًا وهناك قماشة من نوع "الفيلية" ولكنها لم تظهر في الكاميرا، فهذا النوع من الأقمشة الخفيفة لا يتم التقاطهم من خلال الكاميرات، وأغلب الفنانين أشادوا بالفستان وقالوا لي "أنت لابسة قطعة فنية"

وأضافت، أنا مش قصدي ارتدي فستان جرئ وإلا كنت هفتح النص التاني من الفستان، بالإضافة إلى أن مواصفات العري غير موجودة في الفستان لأن منطقة الصدر متغطية، الفستان ليس مكشوف فصدري لم يكن ظاهرًأ كذلك نص بطني والجزء الأخر من الفستان طويل وذو رقبة وكم طويل.

واختتمت حديثها قائلة: أنا فوجئت واتخضيت من اللي حصل والناس اللي حواليا قالولي مفيهوش حاجة وأنا الحمد لله حافظت على البطانة، ولا أقصد الإساءة لأي زميلة كما أن الأذواق تختلف، والمهرجانات تخاطب العالم ومواصفات فساتين السهرة في العالم مفتوحة وأكبر دليل على ذلك أن المحجبات يرتدين قطع من الملابس تحت الفستان

والجدير بالذكر أن الفستان من تصميم فريدة تمرازا مصممة الأزياء المصرية، والمجوهرات من ديما جاليري، والمكياج بواسطة الميكب أرتيست هبة الششتاوي، بحسب ما أعلنت نجلاء عبر حسابها بـ"إنستجرام".

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