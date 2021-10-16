5 أعمال منزلية مفيدة لصحتك العقلية والجسدية.. تعرفي عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لا يستمتع جميع السيدات بالأعمال المنزلية وهذا أمر مفروغ منه، ولكن ماذا لو كنتي تعلمين أن هناك فوائد كثير للقيام بهذه الأعمال لا تقتصر فقط على جعل منزلك يبدو أكثر أناقة؟

1. ترتيب السرير:

أظهرت الدراسات أن أولئك الذين يرتبون أسرتهم كل صباح يقضون يومهم مع زيادة الإنتاجية وشعور أكبر بالرفاهية، كما يشعر معظم الأشخاص بإحساس كبير بالإنجاز عندما يرتبون فراشهم كل يوم.

بالإضافة إلى أن أولئك الذين يرتبون فراشهم يميلون أيضًا إلى الشعور بمزيد من الراحة والنشاط طوال اليوم، ولكن قد يؤدي ترك سريرك فوضى إلى إضافة ضغط غير ضروري إلى يومك، وفق ما نقل "lifehack"

2. غسل الأطباق:

تنظيف طبقك بعناية له القدرة على خفض مستويات التوتر بنسبة 30٪ تقريبًا، أما أولئك الذين لا يأخذون الوقت الكافي لغسل الأطباق يدويًا لا يجدون هذه الميزة المهدئة.

3. تنظيف الحمام:

الحمام هو المكان المثالي لنمو البكتيريا الضارة، وعندما تقوم بتنظيفه بانتظام، فإنك تقلل من فرصة الإصابة بالأمراض، وسيمنع التنظيف المنتظم نمو العفن أيضًا، والذي إذا لم يتم الاعتناء به فورًا سيصبح من الصعب السيطرة عليه لاحقًا.

4. التخلص من فوضى المطبخ:

أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين لديهم منزل فوضوي للغاية كانوا أكثر عرضة بنسبة 77 في المائة لزيادة الوزن، هذا لأنه من الصعب اتخاذ خيارات الأكل الصحي في المطبخ المزدحم، ولكن بمجرد أن يصبح المطبخ منظمًا، قد يبدأ الشخص في فقدان وزنه، أيضًا، التخلص من الفوضى هو أفضل وقت للتخلص من أي أطعمة غير صحية للغاية بعيدا عن الأنظار.

5. تنظيف الأرضيات:

30 دقيقة من تنظيف الأرضيات يمكن أن يكون لها العديد من الفوائد، ولن يعود فوائد ذلك على ذراعيك فقط، ولكن أيضًا على قلبك وساقيك.