شبكة المصري نائل نصار لابنة بيل جيتس.. خاتم جديد من الزمرد (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تستعد جينيفر جيتس ابنة المليادير بيل جيتس، للاحتفال بحفل زفافها اليوم، بعد ساعات قليلة، من الفارس المصري نائل نصار، البالغ من العمر 29 عامًا، إذ تتجه الأنظار نحو الثنائي بشدة، تزامنًا مع التحضيرات النهائية للزفاف الضخم الذي يتكلف ملايين الدولارات، فضلًا عن إقامته على مزرعة مساحتها 124 فدانًا.

خاتم زفاف ابنة بيل جيتس

وخلال استعدادات العروس العشرينية لحفل زفافها، شوهدت قبل أيام قليلة وهي تتجول رفقة والدتها ميليندا جيتس صاحبة الـ57 عامًا، أثناء تجوالهما بولاية نيويورك الأمريكية، إذ رصدت عدسات التصوير، ارتداء ابنة بيل جيتس لخاتم ماسي جديد، يبدو وأنه أُضيف إلى مجوهراتها، من قبل خطيبها نائل نصار، وأصبح هو خاتم الخطوبة الجديد، بدلًا من الذي منح لها في يناير من العام الماضي، حسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

تصميم خاتم الخطوبة الجديد لابنة بيل جيتس

وحسبما كشف توني زهرر، خبير المجوهرات، ورئيس قسم التجارة في شركة المجوهرات العالمية «Signet Jewellers»، أن الخاتم يبدو أنه مصنعًا من الزمرد أحد أغلى أنواع الأحجار الكريمة على مستوى العالم، المرصع بالماس، ويقدر الحجر المركزي للخاتم بنحو أربعة قيراط على الأقل.

وقال «زهرر»، إن خاتم الخطوبة الجديد لجينيفر جيتس، مصنع من ثلاثة أحجار، المركزي منها من الزمرد ووزنه 4 قيراط، والآخران من الماس المحاطين بشريط بلاتيني رقيق، إذ قد يبلغ حجم الخاتم 10 قيراط.

ورجح خبير المجوهرات، أن الخاتم يقدر بمبلغ مالي ضخم، لكن لم يتم التعرف على سعره حتى الساعة.

خاتم الخطوبة السابق

ويشار إلى أن خاتم الخطوبة السابق الذي أهداه الشاب المصري لابنة بيل جيتس في يناير الماضي، كان مصمم من ماسة مركزية كبيرة، ويحيط بها حجران صغيران من الماس أيضًا، ولم يتم التعرف على سعره أيضًا.

سعر فستان ابنة بيل جيتس

وخلال تجول ابنة بيل جيتس رفقة والدتها، ظهرت بفستان أبيض مصمم من الدانتيل، بلغ سعره 1095 دولارًا، أي ما يقدر بـ17 ألف جنيه مصري.

حفل زفاف ابنة بيل جيتس ونائل نصار

ومن المقرر إقامة حفل زفاف ابنة بيل جيتس ونائل نصار، اليوم، داخل مزرعة بمنزل ابنة المليادير العالمي، وذلك على مساحة 124 فدانًا، بتكلفة 16 مليون دولار.