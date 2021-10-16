قصة حب ابنة الملياردير بيل جيتس والمصري نايل نصار.. قبل ساعات من حفل الزفاف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يشهد العالم بعد ساعات قليلة حفل زفاف أسطوري لابنة رجل الأعمال بيل جيتس، على الشاب المصري نايل نصار، الذي جمعته بها قصة حب انتهت بالخطبة العام الماضي.

يستعرض «هُن» قصة حب ابنة رجل الأعمال بيل جيتس والشاب المصري نايل نصار

قصة حب ابنة بيل جيتس ونايل نصار

أعلن الثنائي جينيفر جايتس، 23 عامًا، ونايل نصار، 29 عامًا، خطبتهما يناير الماضي، ولكن بدأت قصة حبهما قبل ذلك بوقت طويل.

جمعت الثنائي عدة هوايات منها حبهما للفروسية، إذ بدأت «جينيفر» رحلتها مع اللعبة عندما كانت في السادسة، لتحترف وتشارك في العديد من البطولات العالمية على مدار سنوات، بحصانها «أليكس».

وكذلك أحب الشاب نايل نصار الفروسية من سن الخامسة، ليبدأ في قفز الحواجز في سن العاشرة، ليتحول بعدها إلى فارسا محترفا، يلعب باسم بلده الأم مصر، حتى يفوز بالعديد من البطولات.

كانت دائما «جينيفر» تتحدث عن علاقة الحب التي جمعتها بحبيبها المصري، ومن ضمن العبارات التي كتبتها عنه عبر «انستجرام»: «نايل يذكرني دائما بأمر مهم للغاية وهو أن أؤمن بنفسي، كما أنه يحرص على دعمي والتواجد بجانبي دائما باستمرار».. بتلك الكلمات تتغزل «جينفر» ابنة الملياردير الأمريكي في حبيبها الذي جمعتهما قصة حب عمرها 4 سنوات.

كانت تحرص دائما «جينيفر» على نشر الصور التي تجمعها بحبيبها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» حيث توجه له كلمات الغزل وتنشر صور رومانسية تجمعهما، كما حرصت على توثيق رحلتها بمختلف البلدان بعضها كان في فرنسا وألمانيا وهولندا والكويت والمملكة العربية السعودية، كما جاء على موقع «independent».

معلومات عن الشاب المصري نايل نصار

ولد نايل نصار في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية لأبوين مصريين وقضى طفولته في الكويت، حيث كان والداه يديران شركة للهندسة المعمارية والتصميم.

يعيش نصار الآن في كاليفورنيا ويمثل مصر كفارس محترف.

شارك في العديد من المسابقات التي أقيمت في جميع أنحاء البلاد.

نايل نصار هو أيضًا صاحب شركة «Nassar Stables LLC» ، التي تأسست منذ عام 2014.