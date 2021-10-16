حفيدة هيفاء وهبي تلفت الأنظار بعرض أزياء.. «نسخة من جدتها» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفاشينستا زينب فياض ابنة المطربة هيفاء وهبي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو لطفلتها «دانييلا» خطفت به الأنظار إذ ظهرت الصغيرة وهي تقوم بعرض الأزياء بطريقة شبهها المتابعين بجدتها هيفاء وهبي.

وظهرت «دانييلا» وهي تقوم بعرض الأزياء بطريقة استعراضية تشبه جدتها في الحركات وطريقة التقاط الصور، على أنغام أغنية «يا بطة» لجدتها الفنانة هيفاء وهبي، التي أطلقتها ضمن ألبوم الأطفال في 2010، وعلقت زينب فياض على الفيديو «خلف الكواليس هيك صورنا فيديو مبارح الله يحميها قلبي وعمري وحياتي كلها ويحمي أولاد الجميع».

حفيدة هيفاء وهبي.. تجذب الأنظار بعرض الأزياء

وفي فيديو آخر نشرته زينب فياض، لطفلتها «دانييلا» وعلقت عليه، قائلة: «حبيبة قلبي ما بتتخيلوا أدي ضحكت اليوم وأنا وعم صور هالفيديو.. ما شاء الله صدمتني أدي بتحب التصوير».

وجاءت من ضمن تعليقات المتابعين «نسخة من هيفاء وهبي سبحان الله» و«البنت نسخة عن جدتها هيفا وهبي سبحان الله نفس موديل الوجه تماما الجدة هيفا بس مصغرة» «هيفا نسخة صغيرة» «شبه هيفا» «يارب ترجعي لمامتك يا زينب أنتي طيبة جدا».

زينب فياض تجري عملية تجميل في أنفها

وكانت زينب فياض أعلنت قبل فترة عبر صفحتها الشخصية على تطبيق «انستجرام»، خضوعها لعملية جراحية، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات، من داخل أحد المستشفيات بالكويت، وعلقت على الصورة قائلة: «وصار موعد العملية دعواتكم».

وبعد فترة عادت لحياتها الطبيعية من جديد ونشرت عبر «انستجرام»، جلسة تصوير لها بعد إجرائها عملية تجميل أنفها، والذي شهد إشادات من جمهورها ومتابعيها الذين أكدوا أنها أصبحت نسخة مصغرة من والدتها هيفاء وهبي.