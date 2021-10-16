الامارات | عرض خزانة ملابس جارسيا ماركيز للبيع لصالح المؤسسات الخيرية

شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خزانة ملابس جارسيا ماركيز للبيع لصالح المؤسسات الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أكثر من سبع سنوات من وفاة الكاتب الكولومبي، جابريل جارسيا ماركيز، تقرر عرض ملابسه للبيع لصالح المؤسسات الخيرية.

ومن المقرر عرض حوالي 400 قطعة من الملابس للبيع، الحائز على جائزة نوبل للأدب عام 1982، وهي تخص ماركيز وزوجته الراحلة، مرسيدس، طبقا لما ذكرته حفيدته اميليا جارسيا لصحيفة «ميلينيو» المكسيكية في مقابلة نشرت أمس الجمعة.

وأوضحت الممثلة، ايميليا أنه يوجد في خزانة الملابس«العناصر الأكثر شهرة، التي تخص جابو (جابريل) ومرسيدس».

وتعتبر السترات ورابطات العنق والأحذية والحقائب، من بين العناصر، المعروضة للبيع، التي كانت علامات تجارية لجارسيا ماركيز ومرسيدس بارتشا.

واعتبارا من 20 أكتوبر، سيفتح المنزل السابق في مكسيكو سيتي، لماركيز، مؤلف كتاب «مئة عام من العزلة»، أبوابه لأصدقاء الأسرة ثم للزوار بالميعاد.

يذكر أن جارسيا ماركيز، وهو واحد من أكثر المؤلفين شهرة بأمريكا اللاتينية، توفي في عام 2014، عن عمر ناهز 87 عاما.

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