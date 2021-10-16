بالقبلات والرقص.. جلسة تصوير قبل الزفاف لابنة بيل جيتس ونائل نصار «جوة بيتها»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحضيرات عديدة تستعد لها ابنة المليادرير العالمي بيل جيتس، وخطيبها بطل الفروسية المصري نائل نصار، وذلك قبيل الاحتفال بزفافهما، المقرر عقده اليوم، بتكلفة نحو 16 مليون دولار، حسبما كشفت صحيفة «نيويورك بوست».

جلسة تصوير ابنة بيل جيتس ونائل نصار

بفستان أبيض تميز ببساطته الشديدة، أطلت العروس جينيفر جيتس، خلال خضوعها لجلسة تصوير، أمس الجمعة، بصحبة خطيبها نائل نصار، وذلك داخل مزرعة الخيول الخاصة بمنزلها الذي اشتراه لها والدها في عام 2018، فور تخرجها من جامعة ستانفورد في ولاية ويستشستر الأمريكية.

وخلال جلسة التصوير، تبادل الثنائي القبلات والأحضان، فضلًا عن أدائهما لرقصة رومانسية في الهواء الطلق، بساحة مزرعة الخيول.

إطلالة نائل نصار

فيما ظهر الشاب المصري صاحب الثلاثين عامًا، ببدلة رمادية أنيقة، وأثناء التقاط الصور، انحتى لتقبيل يد خطيبته صاحبة الـ25 عامًا، حسب الصحيفة الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم، صعد الزوجان إلى سطح القصر للاستمتاع بلحظة مشمسة مع العائلة قبل عشاء بروفة يوم الجمعة.

ولم تقتصر جينيفر على التقاط الصور فقط مع حبيبها، بل احتضنت والدها صاحب الـ65 عامًا، والتقطت الصور معه.

تفاصيل زفاف ابنة بيل جيتس ونائل نصار

ومن المقرر عقد الزفاف اليوم السبت الموافق 15 أكتوبر، داخل المنزل الذي تبلغ مساحته 124 فدانًا، حيث يقال إن العائلة ستستضيف حفل زفاف لـ300 شخص.

نائل نصار خطيب ابنة بيل جيتس

1- بدأت علاقته بابنة بيل جيتس في أول أيام يناير عام 2017.

2- يجمعهما سويًا حب الخيل وسباقات الفروسية.

3- تخرج في جامعة ستانفورد الأمريكية.

4- يبلغ من العمر 30 عامًا.

5- ينحدر نائل من أسرة مصرية مسلمة تعيش في الكويت.

6- سافر مع أسرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم استقروا في ولاية شيكاغو.

7- يتحدث الإنجليزية والفرنسية بطلاقة.

8- في عامه الخامس أظهر حبه الكبير لركوب الخيل وأصبح فارسًا ماهرًا في قفز الحواجز في سن العاشرة.

9- شارك في العديد من السباقات باسم مصر.

10- حصد المركز الأول في بطولة العالم لألعاب الفروسية عامي 2014 و2017.