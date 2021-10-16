4 نصائح تساعد على تحسين مزاج الطفل.. تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتغير امزجة الأطفال بشكل مفاجىء دون معرفة الآباء أسباب ذلك التغير الذى يؤثر على نفسية كل من حوله، ويحتاج الأطفال في هذا الوقت إلى أشياء تساعد على تحسين مزاجه وتغير سلوكه، منها كما ذكرها موقع «Times of India».

راحة الطفل

الأطفال وخاصة خلال فترة المدرسة يعتادون على روتين معين، لذلك يحتاج الطفل إلى فترات راحة واسترخاء ليتمكن من العودة إلى أنشطته اليومية بحماس وحيوية ومزاج جيد.

اتباع نظام غذائي صحي

عن طريق إعطاء الأطفال أطعمة غنية بالألياف والبروتينات، حتى يستعيدوا النشاط والحيوية طوال اليوم، وذلك عن طريق زيادة العناصر الغذائية في النظام الغذائي والحد من استهلاك الأطعمة المصنعة وغير الصحية.

رطوبة الجسم

والمقصود بها شرب الطفل الماء طوال اليوم، لتفادي الشعور بالتعب والجفاف، لاستعادة الطاقة وتحسين المزاج.

التنزه واللعب في الخارج

يجب على الطفل الخروج إلى الطبيعة بين الحين والآخر، والحرص على اللعب في أماكن مفتوحة للشعور بالحيوية والتوازن النفسي حتى يقلل تغير الحالة المزاجية للطفل.

نصائح تساعد الطفل على أداء وجباته المدرسية

الحرص على مناقشة الواجب المدرسي

من الأمور التي تعتبر افضل طرق تساعد الأطفال على أداء واجباتهم المدرسية منح الطفل فرصة للتحدث في واجبه المدرسي، وفي حالة عدم معرفة الأب أو الأم معلومات كافية عن مادة دراسية معينة لكن التحدث مع الطفل تعينه على العثور على إجابته بنفسه بطريقة أسهل.

الالتزام بروتين ثابت للمذاكرة

تختلف طرق الأطفال في المذاكرة فبعضهم يفضلون أداء الواجب المدرسي عقب المدرسة مباشرة، بينما البعض الآخر يفضلون الاسترخاء أولا ثم تناول الغذاء ثم أداء الواجب المدرسي.

مكان مناسب

اختيار المكان المناسب للمذاكرة من الأمور التي تساعد الأطفال على التحصيل الدراسي الجيد، ويجب أن يكون المكان المخصص للمذاكرة به مكتب عمل ملائم واضاءة جيدة.