بالرمان والنعناع.. طرق مختلفة لإعداد أطباق الفول والطعمية في وجبة الإفطار

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الفول والطعمية وجبتان غذائيتان لا سيما لتواجدهما بصورة كبيرة على السفرات المصرية خلال وجبة الإفطار، إذ يقبل الكثير من الأشخاص على تناولهما بشكل مستمر، لذلك تحرص العديد من ربات البيوت على تقديمهما بطرق مبتكرة من حين لآخر، رغبة في الشعور بالتجديد وإدخال مشاعر السرور على أفراد الأسرة.

وخلال هذا التقرير، نقدم لك، مجموعة من الطرق المبتكرة لتقديم أطباق الفول والطعمية داخل منزلك، حسب الشيف غادة جميل، ببرنامجها «اتفضلوا معانا»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

فول بالليمون المخلل

- مقادير عمل فول بالليمون المخلل

فول مدمس

ليمون معصفر

عصفر

ثوم

زيت زيتون

طحينة

ملح

فلفل

كمون

- للتقديم:

عيش

- طريقة تحضير فول بالليمون المخلل

يهرس الفول في الخلاط

مع الليمون المعصفر ثم تضاف الطحينة

يشوح الثوم في زيت الزيتون ثم يضاف الفول

ويتبل بالملح والفلفل والكمون ويقدم

فول بالبسطرمة والبيض

- مقادير عمل فول بالبسطرمة والبيض

2 ملعقة كبيرة زبدة

6 فص ثوم شرائح

2 حبة فلفل أخضر حار شرائح

ربع كوب خل أحمر

بصل أخضر

4 حبة طماطم منزوعة البذورومقطعة

1 ملعقة كبيرة معجون الطماطم

ربع كوب ماء

100 جرام بسطرمة

1 علبة فول مدمس

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

4 حبة بيض

- طريقة تحضير فول بالبسطرمة والبيض

يشوح البصل والثوم في الزيت ثم تضاف البسطرمة

يضاف الفلفل الحار والبصل الأخضر

يضاف الطماطم والخل ويتبل بالملح والفلفل والكمون

يضاف الفول ويقلب جيدا

في طاسة أخرى يقلى البيض ثم يضاف على وجه الفول ويقدم الطبق

فول بالطحينة والرمان

- مقادير عمل فول بالطحينة والرمان

فول مدمس

بصل أخضر

ثوم مفروم

عصير ليمون

كمون

شطة

ملح وفلفل

طحينة

زيت زيتون

بقدونس مفروم

نعناع مفروم

حبوب رمان

خيار مخلل

عيش بلدي للتقديم

- طريقة تحضير فول بالطحينة والرمان

يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف البصل الأخضر

يضاف الفول والطحينة وعصير الليمون والبقدونس والنعناع

يزين بالخيار المخلل وحبوب الرمان ويقدم مع العيش

قالب الطعمية بالزبادي والنعناع

- مقادير عمل قالب الطعمية بالزبادي والنعناع

عجينة طعمية

بيض

بيكنج باودر

بيكنج صودا

فلفل أحمر مفروم

زعتر

دقيق حمص

كزبرة حب

سمسم

- للوجه:

زبادي يوناني

نعناع جاف

نعناع فريش

ثوم

- طريقة تحضير قالب الطعمية بالزبادي والنعناع

يخلط البيض مع عجينة الطعمية ثم يضاف البيكنج باودر والبيكنج صودا ويقلب جيدًا

ثم يضاف الزعتر والفلفل الأحمر، ثم يوضع الخليط في قالب إنجليش كيك

ثم تضاف الكزبرة والسمسم على الوجه وتدخل الفرن حتى تمام النضج

- للصوص:

يخلط الزبادي مع النعناع الجاف والثوم ثم يضاف النعناع الفريش

طعمية بالجبنة

- مقادير عمل طعمية بالجبنة

فول مدشوش

بقدونس

شبت

كزبرة خضراء

بصل

ثوم

كزبرة جافة

نصف ملعقة بيكربونات صودا

كمون

ماء

ملح

سمسم

زيت جبنة قريش

شطة

زيت زيتون

- طريقة تحضير طعمية بالجبنة

اطحني الفول المدشوش والبصل والشبت والبقدونس والكزبرة والثوم والشطة والكربوناتو وكزبرة ناعمة وكمون وملح

ضيفي ملعقة من الماء واخلطي حتى تصبح العجينة ناعمة

اهرسي الجبنة القريش مع القليل من زيت الزيتون والشطة

ضعي الجبنة القريش داخل العجينة وضعي عليها السمسم والكزبرة الجافة

اقليها في الزيت الساخن وعندما يحمر لونها قدميها

طعمية بالبطاطس المبشورة

- مقادير عمل طعمية بالبطاطس المبشورة

فول مدشوش منقوع

بطاطس مبشورة

كزبرة جافة ناعمة

شبت

بقدونس

كزبرة خضراء

كمون

ثوم

بيضة

زيت ملح

فلفل أسود

ربع ملعقة صغيرة كربونات صودا

- طريقة تحضير طعمية بالبطاطس المبشورة

فرمي الفول مع البصل والثوم والشب والبقدونس والكزبرة

ضيفي الملح والفلفل والكمون والكزبرة وكربونات الصودا والبيضة

ضيفي البطاطس المبشورة للخليط وقلبي ثم شكلي الخليط لأقراص وإقليها في الزيت