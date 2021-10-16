الامارات | محمد هنيدي: "عملت برنامج هيكسر الدنيا.. استنوا المفاجآت والانبهارات"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي: "عملت برنامج هيكسر الدنيا.. استنوا المفاجآت والانبهارات" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نجم الكوميديا محمد هنيدي، عن تقديمه برنامجا تليفزيونيا جديدا بعنوان "هنيدي شو"، وذلك.

ووعد هنيدي جمهوره بمفاجآت يفجرها في برنامجه "هنيدي شو" الذي سيقدم عبر شاشة فضائية "المحور" يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساء، ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

وعلق هنيدي على برنامجه الجديد، قائلا: "بما إننا عملنا سينما وإعلانات والحمد لله كسرنا الدنيا بيكم، قلت أعمل برنامج ونكسر الدنيا أكتر، هنيدي شو، استنوا المفاجآت والانبهارات".

وسبق لهنيدي التعاون مع قناة المحور من خلال برنامج "مسلساليكو".

وكان آخر أعمال الفنان هنيدي، فيلم الإنس والنمس، من بطولته مع منة شلبي، عارفة عبدالرسول، صلاح عبدالله، صابرين، عمرو عبدالجليل، محمود حافظ، ومن إخراج شريف عرفة.

وتجاوزت إيرادات الفيلم حاجز الـ55 مليون جنيه بعد 10 أسابيع بدور العرض السينمائي.

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