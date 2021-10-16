ألم ظهرك ليلا قد ينذر بالإصابة بمرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد ألم الظهر أمرًا مزعجًا للكثيرين، وفي بعض الأحيان قد ينذر بحالة صحية خطيرة أسوأ مما قد نعتقد.

يمكن أن تسبب جميع سرطانات المعدة والقولون والمستقيم ألمًا ينتشر من موقع الورم إلى أسفل الظهر.

وينتشر ألم السرطان إلى مواقع أخرى من الجسم مثل أسفل الظهر، وعادة ما ينتج عنه أعراض أخرى، لذا تتطلب آلام الظهر المصحوبة بفقدان الوزن المفاجئ والتعب غير المبرر، والوخز أو التنميل في الذراعين أو الساقين عناية طبية فورية، وذلك فقًا لما ورد بموقع express.

علامة تحذير أخرى على أن آلام الظهر يمكن أن تنشأ من السرطان هي الألم الذي يزداد سوءًا في الليل وفي الصباح الباكر، ولكنه نادرًا ما يكون ملحوظًا خلال النهار، كما أن إحدى السمات السائدة التي تسبب انتشاره إلى العمود الفقري هو السرطان النقيلي، أي أنه نشأ من جزء مختلف من الجسم.

وتزداد آلام الظهر سوءًا عند الاستلقاء، كما أن الخدر أو ضعف أو وخز في الساقين يزداد سوءًا، وإذا انتشر السرطان إلى الأعصاب الشوكية التي تتحكم في المثانة والأمعاء، فقد يكون هناك سلس في الأمعاء أو المثانة، كما أن هناك سبب آخر محتمل لآلام أسفل الظهر هو سرطان العظام، والذي يبدأ على شكل رقة تتطور تدريجياً إلى ألم مستمر.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالولايات المتحدة، إن الألم الناجم عن سرطان العظام يبدأ عادة بالشعور بالحنان في العظام المصابة، ويتطور هذا تدريجيًا إلى وجع مستمر أو وجع يأتي ويختفي، ويستمر في الليل وعند الراحة.

ويمكن أن يتأثر أي عظم، على الرغم من أن سرطان العظام يتطور غالبًا في العظام الطويلة للساقين أو أعلى الذراعين، وتشير هيئة الخدمات الصحية، إلى أن آلام الظهر التي تنجم عن السرطان غالبًا ما تكون مصحوبة بانتفاخ واحمرار حول العظام المصابة.

وينصح إذا كنت تعاني أنت أو طفلك من آلام شديدة أو متفاقمة في العظام، بمراجعة الطبيب أو إذا كنت قلقًا من وجود أي أعراض أخرى لسرطان العظام، بحسب هيئة الخدمات الصحية.